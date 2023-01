DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. Januar

=== 07:00 NL/Signify NV, ausführliches Jahresergebnis 07:20 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q 07:30 FR/Remy Cointreau SA, Umsatz 9 Monate *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Jahresergebnis 08:45 DE/Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger, australischer Energieminister Bowen und Siemens-Energy- Vorstandsvorsitzender Bruch, PK zu "Vorstellung der deutsch-australischen Wasserstoff-Projekte der Initiative HyGate" *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 83 zuvor: 82 *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+2,3% gg Vj 3. Quartal: +0,1% gg Vq/+4,4% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,7% gg Vj *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar PROGNOSE: 64,6 1. Umfrage: 64,6 zuvor: 59,7 - CZ/2. Runde der Präsidentschaftswahl in Tschechien (bis 28.1.) - EU/Ratingüberprüfungen für Dänemark (Fitch), Griechenland (Fitch), Lettland (Moody's), Luxemburg (S&P) Niederlande (Moody's), Ungarn (S&P) - Börsenfeiertag China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

