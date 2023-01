Gute Nachrichten für die Deutsche Post: Der Versand von Briefen könnte in Zukunft etwas länger dauern. Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichte am Donnerstag ein Eckpunktepapier, in dem eine derzeit gültige Regel zur möglichst schnellen Briefbeförderung als nicht mehr zeitgemäß dargestellt wird.Es geht um die Vorgabe, dass 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag zugestellt werden müssen. Diese Regel soll in der anstehenden Reform des veralteten Postgesetzes "angepasst werden". Das wäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...