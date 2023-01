DJ Verdi ruft Post-Beschäftigte bundesweit zu Streik am Freitag auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Deutschen Post erhöht die Gewerkschaft den Druck. Für diesen Freitag ruft Verdi bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zu ganztägigen Streiks auf. Am Donnerstag hatten sich bundesweit rund 6.000 Beschäftigte an ganztägigen Streiks in ausgewählten Betrieben beteiligt. Bereits in der vergangenen Woche hatten von Donnerstag bis Samstag bundesweit insgesamt rund 30.000 Beschäftigte ganztägigen die Arbeit niedergelegt.

Verdi fordert in dem Tarifstreit 15 Prozent mehr Gehalt sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat - bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Gewerkschaft begründet die Forderungen unter anderem mit dem erwarteten Rekordergebnis der Deutschen Post von 8,4 Milliarden Euro für 2022. Diesen Erfolg verdanke das Unternehmen der Arbeit der Beschäftigten.

Die Deutsche Post hat die Forderung als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 8. und 9. Februar geplant.

January 27, 2023 00:38 ET (05:38 GMT)

