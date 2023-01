Der 44-Jährige ist seit 2009 für den Flughafen tätig und seit 2017 als Finanzchef Mitglied der Geschäftsleitung.Zürich - Der Flughafen Zürich ist auf der Suche nach einem neuen CEO im eignen Haus fündig geworden. Finanzchef Lukas Brosi übernimmt per Ende April vom abtretenden Stephan Widrig die Führung am Flughafen in Kloten. Der 44-jährige Brosi ist seit 2009 für den Flughafen tätig und seit 2017 als Finanzchef Mitglied der Geschäftsleitung, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...