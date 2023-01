DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China (Festland) bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

TAGESTHEMA

Der US-Chiphersteller Intel hat im vierten Quartal rote Zahlen geschrieben und rechnet kurzfristig auch weiterhin mit Verlusten. Für das Gesamtjahr verzichtet Intel sogar ganz auf eine Prognose. An der Börse sorgte dies für einen nachbörslichen Kursrutsch der Aktien um fast 10 Prozent.

Intel leidet unter einem schwächelnden Markt für seine Chips und die wachsende Konkurrenz. Es besteht inzwischen ein Überangebot an Chips inmitten von Rezessionsängsten, nachdem es in der Hochphase der Pandemie zu einer Verknappung gekommen war. Intel kämpft auch mit dem Verlust von Marktanteilen an Konkurrenten wie AMD. Der nach Umsatz immer noch größte amerikanische Chiphersteller meldete für das letzte Quartal des Jahres einen Verlust von 664 Millionen Dollar bei einem Umsatzrückgang von 32 Prozent auf 14 Milliarden Dollar. Die Zahlen lagen unter den Prognosen der Wall Street, die laut Analysten einen Verlust von 278 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 14,49 Milliarden Dollar erwartet hatte.

Die schwachen Marktbedingungen würden in der ersten Jahreshälfte wohl anhalten, sagte Intel-Chef Pat Gelsinger. Zu dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld kämen die aufgeblähten Chip-Lagerbestände hinzu, so Gelsinger, der für das laufende Quartal einen Umsatz von 10,5 bis 11,5 Milliarden Dollar prognostizierte, was deutlich unter den Prognosen der Wall Street von 13,9 Milliarden Dollar lag. Für das erste Quartal erwartet Intel einen weiteren Verlust.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Signify NV, ausführliches Jahresergebnis

07:20 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q

07:30 FR/Remy Cointreau SA, Umsatz 9 Monate

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Jahresergebnis

12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 83 zuvor: 82 - ES 09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+2,3% gg Vj 3. Quartal: +0,1% gg Vq/+4,4% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,7% gg Vj 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar PROGNOSE: 64,6 1. Umfrage: 64,6 zuvor: 59,7

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.215,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.063,25 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 12.030,50 -0,6% Nikkei-225 27.382,56 +0,1% Schanghai-Composite FEIERTAG Hang-Seng-Index 22.635,02 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 137,56 -28 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.132,85 +0,3% DAX-Future 15.223,00 +0,2% XDAX 15.171,47 +0,2% MDAX 28.790,40 +1,3% TecDAX 3.203,64 +1,5% EuroStoxx50 4.173,98 +0,6% Stoxx50 3.860,10 -0,0% Dow-Jones 33.949,41 +0,6% S&P-500-Index 4.060,43 +1,1% Nasdaq-Comp. 11.512,41 +1,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,84 -73

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am frühen Freitagmorgen zunächst kaum verändert erwartet. So wird der DAX bei 15.170 Zählern gesehen nach einem Schluss am Vortag bei 15.133 Punkten. Damit deutet sich ein versöhnlicher Wochenausklang am deutschen Aktienmarkt an. Mit Blick auf die letzten zwei Wochen notierte der Index mehrheitlich im Bereich von 14.900 und 15.200 Zählern, wobei bei Rücksetzer unter die 15.000er-Marke gute Kaufbereitschaft zu sehen war. Die Schwankungen sind somit deutlich aus dem Markt gegangen.

Rückblick: Etwas fester - Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal einen Tick stärker als gedacht gewachsen. Für die Börsen waren diese und weitere positiven US-Daten zwiespältige Nachrichten. Einerseits freuten sich Anleger über die Robustheit der US-Volkswirtschaft. Andererseits könnte bei so guten Daten die Fed zum Spielverderber werden. Bei den Quartalszahlen ragte vor allem der Technologiesektor mit überwiegend starken Daten hervor, der Sektor schloss 1,1 Prozent fester. Besonders Nokia (+4%) und STMicro (+8,2%) sorgten für Freude unter Anlegern. Volvo fielen nach Zahlenausweis um 1,9 Prozent. Die operative Marge brach im vierten Quartal ein. Im Gefolge gaben Daimler Truck um 0,6 Prozent nach. Diageo verloren 5,5 Prozent, das Geschäft in Nordamerika hatte enttäuscht.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Unter Druck mit 0,9 Prozent standen SAP nach ihren Quartalszahlen. Das Cloud-Geschäft hatte sich zwar stark entwickelt, Analysten bemängelten jedoch den Cashflow. Als sehr überraschend werteten Händler die Ankündigung von SAP, sich von ihrer US-Beteiligung Qualtrics trennen zu wollen. Sartorius sprangen um 6,5 Prozent nach oben. Händler sahen dahinter nur Short-Eindeckungen von Anlegern, die auf sehr schwache Daten gesetzt hatten. Die Geschäftszahlen selbst wurden als durchwachsen bewertet. Bei Evotec trieb die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Janssen Biotech und daraus folgende Lizenzzahlungen. Die Aktien stiegen um 6,9 Prozent. Nach dem Dividendenvorschlag von 0,75 Euro je Aktie gewannen Dic Asset 1,3 Prozent. Die Dividende lag leicht über Markterwartung.

XETRA-NACHBÖRSE

Airbus tendierten ein halbes Prozent fester. Während viele Unternehmen aus der Technologiebranche Arbeitsplätze abbauen, will der Luft- und Raumfahrtkonzern 13.000 neue Mitarbeiter einstellen, um den Auftragsrückstand abzuarbeiten.

USA - AKTIEN

Fester - Ermutigende Konjunkturdaten und ein zuversichtlicher Produktionsausblick von Tesla haben die Anleger wieder mutiger agieren lassen. Das US-BIP im vierten Quartal in den USA wuchs einen Tick deutlicher als gedacht und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten fielen viel besser als prognostiziert aus. Tesla sprangen um 11 Prozent. Der Elektroautohersteller hatte für das vierte Quartal Zahlen mit Licht und Schatten vorgelegt, die Produktionsziele fanden aber starken Anklang am Markt. Eine Kursrally lösten die überraschenden Verkaufspläne des deutschen Software-Unternehmens SAP für die US-Tochter Qualtrics (+33%) aus. IBM (-4,5%) meldete einen gestiegenen Nettogewinn, der auf bereinigter Basis minimal über der Erwartung ausfiel. Der Umsatz stagnierte aber. Der Konzern will 3.900 Stellen streichen. Auf dem Kurs laste aber vor allem das verfehlte Cashflow-Ziel, hieß es. Auch der Chemiekonzern Dow (+0,4%) entlässt Mitarbeiter, um die Kosten in diesem Jahr um 1 Milliarde US-Dollar zu senken. Die Entscheidung wurde angekündigt, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal mit einem Gewinneinbruch die Analystenprognosen verfehlt hatte. Seagate Technology (+10,9%) meldete Zweitquartalszahlen über Erwartungen und gab einen unerwartet guten Umsatzausblick ab. Levi Strauss (+7,5%) hat die Erwartungen übertroffen und rechnet 2023 mit Umsatz- und Gewinnwachstum. Nach Geschäftszahlen büßten CSX 2,9 Prozent ein. Der Eisenbahnkonzern veröffentlichte besser als vorausgesagt ausgefallene Geschäftszahlen, gab aber einen eher pessimistischen Ausblick. American Airlines (+2,2%) hat im Schlussquartal 2022 dank einer andauernd hohen Nachfrage nach Flugreisen wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der bereinigte Gewinn übertraf den Analystenkonsens. Chevron verteuerten sich um 4,9 Prozent, nachdem das Board des Ölriesen grünes Licht für ein 75 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufpaket gegeben und auch die Dividende angehoben hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,18 +5,7 4,12 -23,8 5 Jahre 3,60 +4,7 3,55 -40,0 7 Jahre 3,55 +5,8 3,49 -41,7 10 Jahre 3,49 +4,6 3,45 -38,8 30 Jahre 3,63 +3,7 3,59 -33,9

Die Anleiherenditen stiegen, weil die guten BIP-Daten der US-Notenbank potenziell mehr Raum für weitere Zinserhöhungen geben, ohne eine Rezession zu riskieren.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0871 -0,2% 1,0891 1,0892 +1,6% EUR/JPY 141,36 -0,3% 141,75 141,34 +0,7% EUR/CHF 1,0026 +0,1% 1,0871 1,0017 +1,3% EUR/GBP 0,8783 +0,0% 0,8779 0,8815 -0,8% USD/JPY 130,06 -0,1% 130,16 129,77 -0,8% GBP/USD 1,2377 -0,2% 1,2407 1,2356 +2,3% USD/CNH 6,7591 +0,3% 6,7364 6,7783 -2,4% Bitcoin BTC/USD 23.013,75 +0,1% 22.989,24 22.633,59 +38,6%

Der Dollar legte in Reaktion auf die guten Wirtschaftsdaten leicht zu. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,32 81,01 +0,4% +0,31 +1,1% Brent/ICE 87,86 87,47 +0,4% +0,39 +2,2%

Die Erdölpreise zogen in Erwartung einer zulegenden Nachfrage in den USA und in China an. US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 81,01 Dollar je Barrel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.923,68 1.929,10 -0,3% -5,43 +5,5% Silber (Spot) 23,77 23,93 -0,7% -0,16 -0,8% Platin (Spot) 1.016,30 1.022,00 -0,6% -5,70 -4,8% Kupfer-Future 4,25 4,27 -0,4% -0,02 +11,6%

Steigende Marktzinsen drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,8 Prozent bzw 15 Dollar auf 1.931 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

HAUSHALT DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Dezember 2022 um 2,4 Prozent gesunken, nachdem sie in den Vormonaten noch gestiegen waren. Der Bund verbuchte im Dezember 11,2 Prozent weniger an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 47,0 Milliarden Euro. Die Länder nahmen hingegen mit 51,1 Milliarden Euro um 4,0 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Dezember auf knapp 108,9 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr 2022 nahmen die Steuereinnahmen um 7,1 Prozent auf 814,9 Milliarden Euro zu. Der Bund verbuchte ein Plus von 7,5 Prozent, und die Länder verzeichneten einen Zuwachs um 8,3 Prozent.

MERCEDES-BENZ

hat im US-Bundesstaat Nevada die Zulassung erhalten, die Oberklasseautos mit hochautomatisierten Fahrsystemen auf den Markt bringen zu können. Damit sei das sogenannte SAE-Level-3-System für den Einsatz auf öffentlichen Freeways zugelassen. Mercedes-Benz ist eigenen Angaben zufolge weltweit der erste Automobilhersteller, der diese Zertifizierung in dem Bundesstaat erhalten hat.

AIRBUS

will angesichts der Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen in diesem Jahr mehr als 13.000 neue Mitarbeiter einstellen.

DEUTSCHER POST

Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Deutschen Post erhöht die Gewerkschaft den Druck. Für diesen Freitag ruft Verdi bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zu ganztägigen Streiks auf. Am Donnerstag hatten sich bundesweit rund 6.000 Beschäftigte an ganztägigen Streiks in ausgewählten Betrieben beteiligt.

DANONE

prüft strategische Optionen, inklusive eines Verkaufs seines US-Molkereigeschäft. Nach Angaben von Danone machte das Geschäft, zu dem die Marken Horizon Organic und Wallaby gehören, im vergangenen Jahr rund 3 Prozent des weltweiten Umsatzes aus.

LVMH

Der Luxusgüterkonzern hat sich nach einem starken Schlussquartal zuversichtlich mit Blick auf das laufende Jahr gezeigt. Getrieben vom Kerngeschäft Mode stiegen die Erlöse im vierten Quartal 2022 um währungsbereinigt 9 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro und schnitt damit besser ab als von Analysten mit im Mittel 22,26 Milliarden Euro erwartet.

VISA

Ein Anstieg des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs hat dem Kreditkartenanbieter zu einem besseren ersten Geschäftsquartal verholfen als erwartet. Visa verdiente netto 1,99 Dollar pro Aktie nach 1,83 Dollar vor Jahresfrist. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar.

