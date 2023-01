Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Transactions in Own Securities

27th January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 26th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 775.00p Lowest price paid per share (pence): 767.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 770.33p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:01:02 GBp 173 769.00 XLON xb496E56Vmx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:03:00 GBp 37 769.00 XLON xb496E56G7V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:03:00 GBp 164 769.00 XLON xb496E56G6Z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:09:58 GBp 173 769.00 XLON xb496E56gEh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:10:02 GBp 285 768.00 XLON xb496E56g7C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:10:02 GBp 173 768.00 XLON xb496E56g7S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:10:08 GBp 113 767.50 XLON xb496E56g@d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:10:08 GBp 85 767.50 XLON xb496E56g@f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:16:20 GBp 195 767.00 XLON xb496E56Yhx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:16:20 GBp 280 767.50 XLON xb496E56Yhz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:19:50 GBp 173 770.00 XLON xb496E56vGR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:20:30 GBp 136 769.50 XLON xb496E56vcX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:20:30 GBp 136 769.00 XLON xb496E56vdV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:30:02 GBp 277 769.50 XLON xb496E56oDO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:47:44 GBp 62 772.00 XLON xb496E555qp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:47:44 GBp 117 772.00 XLON xb496E555qr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:49:29 GBp 176 773.50 XLON xb496E557Aq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:49:29 GBp 179 774.00 XLON xb496E557A7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:49:29 GBp 524 775.00 XLON xb496E557A9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:53:01 GBp 230 775.00 XLON xb496E55O8v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:54:34 GBp 166 774.50 XLON xb496E55RyT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:54:34 GBp 333 774.50 XLON xb496E55RyV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:54:34 GBp 176 774.50 XLON xb496E55RUSDa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 08:55:37 GBp 237 774.00 XLON xb496E55Q6U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:00:39 GBp 173 772.50 XLON xb496E55Uay BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:00:39 GBp 136 773.00 XLON xb496E55Ua2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:00:39 GBp 198 773.50 XLON xb496E55Ua7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:10:33 GBp 213 774.00 XLON xb496E55eBO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:11:19 GBp 203 774.00 XLON xb496E55eZ1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:11:19 GBp 157 774.50 XLON xb496E55eZ3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:11:19 GBp 112 774.50 XLON xb496E55eZ5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:17:03 GBp 240 775.00 XLON xb496E55kQE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:18:50 GBp 221 774.50 XLON xb496E55X7@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:18:50 GBp 152 774.00 XLON xb496E55X7y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:28:16 GBp 293 772.00 XLON xb496E55uYj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:28:22 GBp 88 771.00 XLON xb496E55udD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:28:22 GBp 102 771.50 XLON xb496E55udO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:28:22 GBp 174 771.50 XLON xb496E55udQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:34:51 GBp 230 771.00 XLON xb496E55nXS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:34:56 GBp 198 770.50 XLON xb496E55nab BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:48:26 GBp 497 770.00 XLON xb496E54FJM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:48:26 GBp 255 770.00 XLON xb496E54FIq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:57:31 GBp 257 770.00 XLON xb496E544Zh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 09:57:32 GBp 323 769.50 XLON xb496E544Wi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:02:02 GBp 225 770.50 XLON xb496E54OLt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:02:02 GBp 323 771.00 XLON xb496E54OLv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:03:05 GBp 130 770.00 XLON xb496E54RUU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:15:02 GBp 129 771.00 XLON xb496E54JjC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:15:02 GBp 246 770.00 XLON xb496E54JjJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:17:02 GBp 214 770.00 XLON xb496E54LCB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:18:02 GBp 216 770.00 XLON xb496E54KQ5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:19:02 GBp 225 770.00 XLON xb496E54KoV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:22:02 GBp 162 769.50 XLON xb496E54Maw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:23:40 GBp 168 769.50 XLON xb496E54eTQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:38:16 GBp 280 770.00 XLON xb496E54YG8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:38:16 GBp 279 770.50 XLON xb496E54YGK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:44:12 GBp 165 771.00 XLON xb496E54cJh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:50:47 GBp 131 771.00 XLON xb496E54wt8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:51:03 GBp 341 771.00 XLON xb496E54wa9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:51:03 GBp 276 771.00 XLON xb496E54waK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:58:16 GBp 67 770.50 XLON xb496E54n1X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:58:16 GBp 202 770.50 XLON xb496E54n6T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 10:58:16 GBp 79 770.50 XLON xb496E54n6V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:15:17 GBp 53 771.00 XLON xb496E5BAJf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:17:48 GBp 56 771.00 XLON xb496E5BDkM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:17:48 GBp 266 771.00 XLON xb496E5BDkO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:17:48 GBp 550 771.00 XLON xb496E5BDkQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:17:48 GBp 205 770.50 XLON xb496E5BDfY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:27:16 GBp 129 771.00 XLON xb496E5B3Hm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:43:38 GBp 173 772.00 XLON xb496E5BT2x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:43:38 GBp 1,270 772.50 XLON xb496E5BT2F BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:44:29 GBp 234 771.50 XLON xb496E5BTZS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:54:38 GBp 242 772.00 XLON xb496E5BJhh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 11:54:38 GBp 349 772.50 XLON xb496E5BJhj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:04:26 GBp 241 772.50 XLON xb496E5Bep9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:04:26 GBp 348 773.00 XLON xb496E5BepB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:09:29 GBp 224 772.50 XLON xb496E5Bjq8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:14:15 GBp 234 772.00 XLON xb496E5BkeZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:18:34 GBp 224 772.50 XLON xb496E5BZo6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:26:14 GBp 343 772.00 XLON xb496E5BcsX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:38:33 GBp 219 771.00 XLON xb496E5B@Kx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:38:33 GBp 129 772.00 XLON xb496E5B@HUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:38:33 GBp 213 771.50 XLON xb496E5B@H5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:39:03 GBp 45 770.50 XLON xb496E5B@mq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:39:03 GBp 42 770.50 XLON xb496E5B@mv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:39:03 GBp 45 770.50 XLON xb496E5B@mx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:49:30 GBp 239 771.50 XLON xb496E5BtJUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:52:02 GBp 167 770.50 XLON xb496E5BsYo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:52:02 GBp 284 770.50 XLON xb496E5BsYz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 12:52:02 GBp 407 771.00 XLON xb496E5BsY2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:04:02 GBp 452 771.00 XLON xb496E5AE67 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:04:54 GBp 167 771.00 XLON xb496E5A1It BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:04:54 GBp 27 771.00 XLON xb496E5A1Iv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:07:15 GBp 196 770.50 XLON xb496E5A0Wz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:11:02 GBp 173 771.50 XLON xb496E5A5uH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:14:02 GBp 202 771.00 XLON xb496E5A706 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:17:04 GBp 263 770.50 XLON xb496E5APwZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:29:57 GBp 431 771.00 XLON xb496E5AGBr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:29:57 GBp 40 771.00 XLON xb496E5AGBt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:29:57 GBp 251 770.50 XLON xb496E5AGBy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:29:58 GBp 299 770.00 XLON xb496E5AG8g BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:32:18 GBp 204 770.50 XLON xb496E5AL57 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:38:34 GBp 410 771.50 XLON xb496E5AhPN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:41:46 GBp 331 771.00 XLON xb496E5Aj0N BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:45:43 GBp 131 770.50 XLON xb496E5Akm3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:45:43 GBp 144 770.50 XLON xb496E5Akm5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:46:06 GBp 255 770.00 XLON xb496E5AXPz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:59:13 GBp 303 770.50 XLON xb496E5AwBN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 13:59:13 GBp 248 770.50 XLON xb496E5AwAj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:03:17 GBp 201 771.50 XLON xb496E5A@Pg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:03:17 GBp 73 771.50 XLON xb496E5A@Pi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:09:46 GBp 278 771.00 XLON xb496E5Arkp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:10:18 GBp 91 771.00 XLON xb496E5Aq6k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:10:18 GBp 38 771.00 XLON xb496E5Aq6m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:10:18 GBp 279 770.50 XLON xb496E5Aq6t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:11:41 GBp 411 770.50 XLON xb496E5AtiD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:12:16 GBp 353 770.00 XLON xb496E5Aswd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:13:40 GBp 146 769.00 XLON xb496E599rh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:18:31 GBp 290 768.00 XLON xb496E59CID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:19:00 GBp 275 767.50 XLON xb496E59Cvy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:20:54 GBp 86 767.00 XLON xb496E59E7J BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:24:25 GBp 78 767.00 XLON xb496E593iG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:24:25 GBp 120 767.00 XLON xb496E593iI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:31:44 GBp 295 768.50 XLON xb496E59T60 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:31:44 GBp 212 768.50 XLON xb496E59T62 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:34:06 GBp 231 767.50 XLON xb496E59HTz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:34:06 GBp 530 768.00 XLON xb496E59HTUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:37:53 GBp 573 768.00 XLON xb496E59KPz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:37:54 GBp 412 767.50 XLON xb496E59KPg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:39:34 GBp 215 767.00 XLON xb496E59MTk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:44:03 GBp 309 768.50 XLON xb496E59j1X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:48:39 GBp 550 769.00 XLON xb496E59WvD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:49:20 GBp 140 769.00 XLON xb496E59ZCG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:49:20 GBp 70 769.00 XLON xb496E59ZCI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:50:01 GBp 244 769.00 XLON xb496E59YIX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:55:31 GBp 387 768.50 XLON xb496E59uCu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:55:31 GBp 190 768.50 XLON xb496E59uCw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:56:30 GBp 102 768.50 XLON xb496E59xDj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:56:30 GBp 71 768.50 XLON xb496E59xDl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 14:56:41 GBp 156 768.00 XLON xb496E59xs9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:08:08 GBp 396 769.50 XLON xb496E588lj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:08:24 GBp 288 769.00 XLON xb496E58BGa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:12:36 GBp 200 770.50 XLON xb496E58FbU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:12:36 GBp 17 770.50 XLON xb496E58Faa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:12:36 GBp 17 770.50 XLON xb496E58FaW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:12:36 GBp 894 770.50 XLON xb496E58FaY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:14:04 GBp 532 771.00 XLON xb496E581YY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:14:41 GBp 249 769.50 XLON xb496E580zD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:14:41 GBp 428 770.00 XLON xb496E580zF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:17:15 GBp 222 768.50 XLON xb496E585pL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:19:25 GBp 71 768.00 XLON xb496E586Fw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:19:25 GBp 165 768.00 XLON xb496E586Fy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:21:02 GBp 82 767.50 XLON xb496E58OBn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:21:02 GBp 75 767.50 XLON xb496E58OBp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:21:02 GBp 229 768.00 XLON xb496E58OBr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:29:02 GBp 303 768.50 XLON xb496E58J7v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:29:02 GBp 91 768.50 XLON xb496E58J70 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:29:02 GBp 502 768.50 XLON xb496E58J72 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:29:12 GBp 165 768.00 XLON xb496E58Jn8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:35:52 GBp 606 768.50 XLON xb496E58j3f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:37:38 GBp 149 768.00 XLON xb496E58k2V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:37:38 GBp 226 768.00 XLON xb496E58kDX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:37:38 GBp 6 768.00 XLON xb496E58kDZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:38:23 GBp 201 767.50 XLON xb496E58XjB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:47:10 GBp 300 768.50 XLON xb496E58x5T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:47:10 GBp 4 768.50 XLON xb496E58x5V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:47:40 GBp 197 768.50 XLON xb496E58xdg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:49:32 GBp 252 768.50 XLON xb496E58ypw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:51:24 GBp 53 768.50 XLON xb496E58@i0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:51:24 GBp 119 768.50 XLON xb496E58@i2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:51:24 GBp 3 768.50 XLON xb496E58@i4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:51:24 GBp 3 768.50 XLON xb496E58@i6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:52:11 GBp 795 768.00 XLON xb496E58nfv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:52:14 GBp 209 768.00 XLON xb496E58njZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:54:18 GBp 56 768.00 XLON xb496E58oTUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:54:18 GBp 44 768.00 XLON xb496E58oT1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:54:18 GBp 44 768.00 XLON xb496E58oTz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 26-Jan-2023 15:54:18 GBp 263 768.00 XLON xb496E58oT4

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

