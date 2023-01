DJ ENERGISME: calendrier de communication 2023

Energisme publie son calendrier de communication 2023

(Toutes les publications sont après bourse)

-- Chiffre d'affaires 2022

Le 30 janvier 2023

-- Résultats 2022

Le 19 avril 2023

-- Chiffre d'affaires S12023

Le 27 juillet 2023

-- Résultats S12023

Le 25 octobre 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire

À PROPOS D'ENERGISME

La raison d'être d'Energisme est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources en conciliant les données de consommations (électricité, gaz et eau) et un pilotage énergétique efficace. Energisme a ainsi développé une plateforme de préparation de la data qui est commercialisée sous la marque Loamics.

Energisme (Code ISIN: FR0013399359/ Mnémonique: ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence.

Plus d'informations sur: Investisseurs - Energisme

Contacts

Relations presse financière ENERGISME Julie Garry Papin Thierry Chambon jpapin@assetcom.fr investisseurs@energisme.com Relations investisseurs Pascal Ghoson Laurence Costes pascal.ghoson@energisme.com lcostes@assetcom.fr

