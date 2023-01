The following instruments on XETRA do have their first trading 27.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.01.2023Aktien1 CA30317M4039 Fabled Silver Gold Corp.2 CA60041F1018 Millennial Potash Corp.3 CA65344X1050 NextGen Food Robotics Corp.Anleihen/ETF1 XS2463546007 Kapla Holding S.A.S.2 CH1243018814 Bank of Montreal3 CH1242969199 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]4 CH1231094355 Luzerner Kantonalbank AG5 XS2582358789 Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.6 ES0000012L52 Spanien, Königreich7 XS2582389156 Telefónica Europe B.V.8 US06406RBP10 The Bank of New York Mellon Corp.9 US06417XAN12 The Bank of Nova Scotia10 FR001400FJM4 Arkéa Home Loans SFH S.A.11 US053332BD36 AutoZone Inc.12 GB00BPCJD997 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich13 FR001400FIN4 Ile-de-France Mobilités14 FR001400FIM6 Ile-de-France Mobilités15 US195325EG61 Kolumbien, Republik16 US55261FAR55 M&T Bank Corp.17 DE000NRW0NW3 Nordrhein-Westfalen, Land18 SK4000022430 Tatra Banka AS19 XS2395576437 Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.20 XS2582112947 Achmea Bank N.V.21 XS2581368458 Kookmin Bank [London Branch]22 DE000HLB7B14 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB7BR2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000NRW0NX1 Nordrhein-Westfalen, Land25 US06406RBN61 The Bank of New York Mellon Corp.26 US06417XAP69 The Bank of Nova Scotia Kanada27 LU1681044993 Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF