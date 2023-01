Der US-Dollar zieht zum Franken leicht an auf 0,9223.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0869 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der Kurs liegt knapp unterhalb seines höchsten Niveaus seit neun Monaten. Das Euro/Franken-Paar hält sich weiterhin stabil über Parität bei 1,0023. Am Vortag war es nur kurzzeitig darunter gerutscht.

