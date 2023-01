NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 24 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er habe sich eindeutig geirrt, was den Zeitpunkt einer Korrektur in den Segmenten Automobil- und Industriehalbleiter betreffe, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun sei er überzeugt, dass das Ende der Chip-Knappheit kurz bevorsteht. Der Experte erhöhte die Prognosen für den Halbleiterkonzern, bleibt für die Aktie aber weiterhin vorsichtig gestimmt./edh/bek



ISIN: NL0000226223

