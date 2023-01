FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 8 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Mit dem vierten Quartal dürfte der Automobil- und Industriezulieferer das Jahr ordentlich beendet haben, wenngleich mit Auswirkungen einer Pandemie-bezogenen Abschwächung in China auf die Profitabilität zu rechnen sei, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt dürfte Schaeffler die Jahresziele erreicht haben. Nach vorne blicken dürfte das Management aber mit Vorsicht./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 06:51 / CET

DE000SHA0159