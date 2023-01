Die neue Integration mit Business-Intelligence-Tools bietet Kunden einen beispiellosen Zugang zu zuverlässigen Lieferkettendaten in Echtzeit, um Silos zu beseitigen und die Flexibilität zu maximieren

Der führende Anbieter von Sichtbarkeit in der Lieferkette, FourKites, gab heute die Einführung von Data Connector bekannt, einem Angebot, das es Kunden ermöglicht, automatisch auf FourKites-Daten zuzugreifen und diese direkt in ihrem bestehenden Business-Intelligence-Tool zu nutzen. Data Connector macht Lieferkettendaten zugänglicher als je zuvor und hilft Führungskräften in Unternehmen dabei, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, um Störungen abzumildern und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005130/de/

FourKites bringt Data Connector auf den Markt, um Unternehmen dabei zu helfen, die Leistung von Lieferkettendaten zu maximieren (Photo: Business Wire)

Von der Kundenzufriedenheit bis hin zur Leistung der Spediteure Lieferkettendaten in Echtzeit sind ein entscheidender Faktor für das Verständnis des Zustands und der Leistung eines Unternehmens. Im Gegensatz zu anderen Datenintegrationsmethoden, die nur einen Bruchteil der Lieferkettendaten eines Unternehmens erschließen und zeitaufwändige Prozesse zur Integration erfordern, können Analysten mit dem Data Connector Hunderte von Datenpunkten aus FourKites direkt in die benutzerdefinierte Analyseplattform ihrer Wahl einbinden.

"Data Connector hat es unserem Unternehmen ermöglicht, zusätzliche Datenpunkte in das interne Berichtswesen zu integrieren, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern", sagt Kaitlyn DeSpiegler, Logistics Manager Strategic Projects, 3M. "Dies wiederum hat uns geholfen, Einblicke in unseren Exportprozess zu gewinnen, was Verzögerungen und Übergaben betrifft. Die Daten fließen in eine umfassendere End-to-End-Ansicht ein, die unsere Export- und Importteams nutzen, um die Warenverarbeitung in den 3PL-Lagern und im Exportland zu verfolgen. Das Team hat festgestellt, dass es sehr effizient ist, alle Verfolgungsdaten in einen einzigen Bericht zu integrieren."

Data Connector wurde für Datenanalysten entwickelt, die die ultimative Flexibilität für benutzerdefinierte Analysen wünschen. Mit dieser Lösung können Kunden in wenigen Minuten mit der Erstellung benutzerdefinierter Dashboards beginnen, ohne dass eine Implementierung oder umfangreiche Entwicklerressourcen erforderlich sind. Außerdem entfallen manuelle Datenuploads oder komplexe Workflows zur Integration von FourKites-Daten in die Business-Intelligence-Stacks der Kunden.

"Führungskräfte erkennen, dass vertrauenswürdige, qualitativ hochwertige Lieferkettendaten weit über Lastwagen und Züge hinausgehen; sie sind für alle Bereiche des Unternehmens relevant. Je besser diese Daten im gesamten Unternehmen zugänglich sind, desto mehr können sie ihre Abläufe optimieren", sagt Priya Rajagopalan, Chief Product Officer von FourKites. "Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Kunden ihr gesamtes Ökosystem von Technologieanbietern von denen FourKites ein wichtiges Element ist optimal nutzen können, um ihre Entscheidungsfindung zu informieren und zu beschleunigen."

FourKites-Kunden, darunter 3M, nutzen den Data Connector, um die für sie relevanten Lieferkettendaten zu identifizieren und diese Informationen zu nutzen, um umfassendere Geschäftseinblicke zu gewinnen und die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen. Der Data Connector ist für FourKites-Kunden weltweit und in allen Branchen verfügbar.

Über FourKites

Die führende Plattform für Lieferkettentransparenz FourKites erweitert die Transparenz über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 3 Millionen Sendungen auf der Straße, Schiene, im Seeverkehr, in der Luft, als Paket und auf der letzten Meile und erreicht mehr als 200 Länder und Gebiete. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005130/de/

Contacts:

Scott Johnston

Europäischer PR-Direktor, FourKites

+31 62 147 8442

scott.johnston@fourkites.com