DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ACS A.DE C.ADR 1/5/EO-,50 OCI US00089H1068 30.01.2023 HZE/EOT
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ACS A.DE C.ADR 1/5/EO-,50 OCI US00089H1068 30.01.2023 HZE/EOT
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