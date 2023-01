- Beitrag zu den DX-Bemühungen durch Förderung der Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Usbekistans -

Toyota Tsusho Corporation ("Toyota Tsusho"), Internet Initiative Japan Inc. ("IIJ"), NEC Corporation ("NEC") und NTT Communications Corporation ("NTT Com") gaben heute den Abschluss eines Vertrages mit Uzbektelecom, einem staatlichen Telekommunikationsbetreiber in Usbekistan, über ein Projekt zur Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur ("das Projekt") bekannt, das die Bereitstellung von Rechenzentren und Telekommunikationsinfrastruktur für ein fortschrittliches Datenkommunikationssystem ("das System") zum Ziel hat.

Mit der Installation des Systems soll 2023 begonnen werden, und es wird erwartet, dass die sequentielle Inbetriebnahme des Systems das Kommunikationsumfeld in Usbekistan erheblich verbessern wird.

1. Hintergrund

Als Reaktion auf die schnell wachsende Nachfrage nach Datenkommunikation, die durch die Digitalisierung verschiedener Branchen angetrieben wird, baut Usbekistan seine Telekommunikationsinfrastruktur aus, um unter anderem die Kommunikationsqualität zu verbessern und die digitale Kluft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zu schließen. Vor diesem Hintergrund hat die Regierung Usbekistans beschlossen, die digitale Transformation (DX) zu beschleunigen und die neuesten Informationstechnologien für ihre Digitalisierungsstrategie "Digitales Usbekistan 2030" einzuführen.

2. Überblick

Für das im Rahmen von Digitales Uzbekistan 2030 gestartete Projekt werden die vier Unternehmen Telekommunikationsausrüstungen und -dienstleistungen bereitstellen, die für die Rechenzentren von Uzbektelecom in drei Großstädten (Taschkent, Buchara und Kokand), den Ausbau der Telekommunikations-Transport- und Datennetze sowie des internationalen Datenkommunikationsnetzes erforderlich sind. Es wird erwartet, dass dies die Geschwindigkeit, Kapazität und Qualität der Telekommunikationsinfrastruktur erheblich steigert und dazu beiträgt, DX in Usbekistan voranzutreiben und damit den Übergang des Landes zu einer digitalen Wirtschaft in der Zukunft zu erleichtern.

Das Projekt wird von der Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) und der MUFG Bank, Ltd. finanziert.

3. Ausblick

Durch das Projekt werden die vier Unternehmen zur Verwirklichung einer bequemeren und komfortableren Gesellschaft sowie zur nachhaltigen Entwicklung der Industrie in Usbekistan und anderen Ländern Zentralasiens beitragen.

[Rollen der beteiligten Unternehmen]

Toyota Tsusho

Als Hauptauftragnehmer für das Projekt wird Toyota Tsusho als Gesamtkoordinator fungieren und für den reibungslosen Ablauf des Projekts sorgen.

IIJ

Im Rahmen der Projekte zum Bau von Datenspeichern und Rechenzentren wird IIJ zur Entwicklung einer nachhaltigen digitalen Infrastruktur in Usbekistan beitragen, indem es seine energieeffizienten, qualitativ hochwertigen und hocheffizienten containerisierten IT-Module "co-IZmo/I" bereitstellt, die Cloud-Plattform aufbaut und Schulungen für das Betriebspersonal der Rechenzentren von Uzbektelecom durchführt.

NEC

Im Rahmen des Projekts zur Erweiterung des Telekommunikationstransportnetzes und des Datennetzes von Uzbektelecom wird NEC zum Betrieb der nationalen Telekommunikationsinfrastruktur beitragen, indem das Unternehmen optische Wellenlängenmultiplex-Kommunikationsausrüstung und Schulungen für das Betriebspersonal von Uzbektelecom bereitstellt und dabei seine langjährige Erfahrung in der Unterstützung der Telekommunikationsinfrastruktur Usbekistans nutzt.

NTT Com

Im Rahmen des Projekts zum Ausbau des internationalen Datenkommunikationsnetzes wird NTT Com zur Verwirklichung von DX in Usbekistan durch den Ausbau des internationalen Datenkommunikationsnetzes des Landes beitragen, indem es Ausrüstung für das groß angelegte Kommunikationsnetz und Schulungen für das Betriebspersonal von Uzbektelecom bereitstellt.

[Überblick über Toyota Tsusho] Name des Unternehmens Toyota Tsusho Corporation Standort Nagoya Stadt, Präfektur Aichi Gegründet 1. July 1948 Kapital 64,936 Milliarden Yen Vertreter President CEO Ichiro Kashitani Beschreibung des Unternehmens Nationaler und internationaler Warenhandel, Export und Import von Waren, Bauunternehmen, Versicherungsvertreter, u.a. Website https://www.toyota-tsusho.com/english/

[Überblick über IIJ] Name des Unternehmens Internet Initiative Japan Inc. Standort Chiyoda-ku, Tokio Gegründet 3. Dezember 1992 Kapital 23,023 Milliarden Yen Vertreter President, Co-CEO und COO Eijiro Katsu Beschreibung des Unternehmens Bereitstellung von Internet-Konnektivität und WAN-Diensten, netzbezogene Dienstleistungen, Aufbau, Betrieb und Wartung von Netzsystemen, Entwicklung und Verkauf von Telekommunikationsausrüstung Website https://www.iij.ad.jp/en/

[Überblick über NEC] Name des Unternehmens NEC Corporation Standort Minato-ku, Tokio Gegründet 17. Juli 1899 Kapital 427,8 Milliarden Yen Vertreter President und CEO (Stellvertretender Direktor) Takayuki Morita Beschreibung des Unternehmens Bereitstellung von IKT-Lösungen in den Bereichen öffentliche Lösungen, öffentliche Infrastruktur, Unternehmensgeschäft, Netzdienste und globales Geschäft Website https://www.nec.com/

[Überblick über NTT Com] Name des Unternehmens NTT Communications Corporation Standort Chiyoda-ku, Tokio Gegründet 1999 Kapital 230,9 Milliarden Yen Vertreter President CEO (Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft) Toru Maruoka Beschreibung des Unternehmens Telekommunikation im Fernverkehr in Japan, internationale Telekommunikation, Lösungsgeschäft, IKT-Dienstleistungen und -Lösungen sowie verwandte Bereiche Website https://www.ntt.com/en/index.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005489/de/

Contacts:

[Für Presseanfragen zu dieser Mitteilung]

Toyota Tsusho Corporation

Abteilung Unternehmenskommunikation Tokio Gruppe Unternehmenskommunikation

Tel: +81-3-4306-8200

Internet Initiative Japan Inc.

Abteilung Unternehmenskommunikation

Tel: +81-3-5205-6310

E-Mail: press@iij.ad.jp

NEC Corporation

Abteilung Unternehmenskommunikation

Tel: +81-3-3798-6511

E-Mail: press@news.jp.nec.com

NTT Communications Corporation

Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Abteilung Unternehmensstrategieplanung

Tel: +81-3-6700-4010

[Für Kundenanfragen zu dieser Mitteilung]

NEC Corporation

Service Provider Solutions Division

E-Mail: contact@spsl.jp.nec.com