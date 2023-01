Baierbrunn (ots) -Wenn die tägliche Insulin-Dosis nicht mehr ausreicht, um den Blutzucker zu senken, haben Menschen mit Typ-1-Diabetes vermutlich auch einen Typ-2-Diabetes entwickelt. Experten sprechen dann von Doppel-Diabetes. "Einen zusätzlichen Typ-2-Diabetes diagnostizieren wir bei einem dauerhaft deutlich erhöhten Insulinbedarf", sagt Diabetologe Professor Thomas Haak, Chefarzt am Diabetes Zentrum Mergentheim (https://www.diabetes-zentrum.de/), im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Oftmals wird dann ein Teufelskreis in Gang gesetzt. Weil wegen der Resistenz der Insulinbedarf steigt, wird mehr verabreicht. Der erhöhte Insulinspiegel im Blut wiederum fördert dann die Gewichtszunahme. Steigt das Gewicht, verstärkt sich die Resistenz - noch mehr Insulin ist nötig. Abnehmen und gute Zuckerwerte zu erzielen, wird immer schwieriger. Die Folgen sind starkes Übergewicht, Bluthochdruck, schlechte Blutfettwerten und eine Fettleber.150 Minuten Bewegung pro WocheUm den Doppel-Diabetes zu behandeln, können Medikamente wie Tabletten mit Metformin helfen. Der Wirkstoff hemmt die Zuckerproduktion der Leber und macht die Zellen insulinempfindlicher. Am besten helfen können sich die Patienten selbst: Kein Mittel ersetzt einen gesunden Lebensstil. Dieser besteht aus einer gesunden Ernährung mit Lebensmitteln, die komplexe Kohlenhydrate enthalten wie sie in Vollkornprodukten, Haferflocken und Gemüse enthalten sind.Gut ist es außerdem, sich regelmäßig zu bewegen. Der "Diabetes Ratgeber" rät zu mindestens 150 Minuten körperliche Aktivität pro Woche. Optimal sind mindestens drei Tage mit höchstens zwei Tagen Pause dazwischen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 1/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5426760