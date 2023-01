Das FTX-Fiasko hat zuletzt ein weiteres Opfer gefordert, doch die Erholung am Kryptomarkt konnte auch das nicht bremsen. Jetzt steht den Bullen die nächste Prüfung bevor.Mit Blick auf den kurzfristigen Bitcoin-Chart fällt es schwer, nicht bullish zu werden. Seit Jahresanfang hat sich die digitale Leitwährung mit einem satten Plus von rund 36 Prozent zurückgemeldet. Am vergangenen Wochenende ging es im Hoch bis auf 23.282 Dollar nach oben - der höchste Stand seit rund fünf Monaten. Der Kursrutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...