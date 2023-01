Emmerich (ots) -Die präsentierte Privatsammlung des Basler Galeristen Werner Röthlisberger ist Ausdruck seiner Leidenschaft für das Plakat, insbesondere für die Plakatkunst von Pablo Picasso.Die Ausstellung, die zuvor bei der Basler Kulturstiftung H. Geiger Premiere gefeiert hat, wird nun bis zum 23. April 2023 im PAN kunstforum in Emmerich zu sehen sein. Gezeigt wird eine Auswahl von 50 Originalplakaten der insgesamt 150 Plakate umfassenden Sammlung.Für Werner Röthlisberger, dessen Galerie am Spalenberg seit ihrer Eröffnung 1992 auf grafische Arbeiten spezialisiert ist, steckt oft mehr Mühe und Intention in einer Grafik als in so manchem Original. Denn wenn ein Entwurf die Qualität zur Vervielfältigung mitbringen soll, dann müssen Motiv und Botschaft nachhaltig auf den Betrachter wirken. Natürlich meint er damit nicht die Art von Plakat, die heute als Teil einer Marketingstrategie unsere Strassen säumt. Seine Liebe gilt dem Künstlerplakat, dem Zusammenspiel von Kunst und Druckhandwerk und insbesondere dem vieljältigen Plakatschaffen von Pablo Picasso. So ist es ihm in gut 20 Jahren gelungen, eine der "weltweit" nur zwei kompletten Sammlungen von Picasso Originalplakaten zusammenzutragen.Wir freuen uns sehr darauf diese Sammlung nun im PAN kunstforum zeigen zu können und laden Sie herzlich dazu ein sie auf sich wirken zu lassen.Ausstellungsdauer: 27. Januar 2023 - 23. April 2023Pressekontakt:Reimund SluytermanMobil +491715334009Email: reimund.sluyterman@gmx.netOriginal-Content von: PAN kunstforum niederrhein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107721/5426806