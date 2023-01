Die JDC Group übernimmt sämtliche Anteile an der Top Ten Financial Network Gruppe - bestehend aus der Top Ten Investment-Vermittlungs AG sowie der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde unterzeichnet, meldet das Unternehmen am Freitag. Käufer ist die JDC-Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. AG. Zum Kaufpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...