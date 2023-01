Während die Heizölpreise in Österreich noch ungefähr auf dem Vortagesniveau in den Handel starten, ziehen sie in der Schweiz und in Deutschland stark an. Die G7-Staaten, EU und Australien haben erste mögliche Werte für die geplanten Preisdeckel für russische Ölprodukte genannt. Die deutsche Regierung wird nur eine Modernisierung der bestehenden Pipeline der PCK-Raffinerie zum Rostocker Hafen finanziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...