DJ Deutschland und Australien starten Wasserstoffallianz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Australien wollen mit vier Wasserstoffprojekten den Markthochlauf von grünem Wasserstoff beschleunigen. Das hat Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) bei einer Pressekonferenz mit dem australischen Energieminister Chris Bowen und dem Vorstandsvorsitzenden von Siemens Energy, Christian Bruch, zur Vorstellung der Projekte des Wettbewerbs HyGate angekündigt. "Mein Ziel ist, dass spätestens 2030 die erste Lieferung wirklich in Deutschland ankommt", sagte Stark-Watzinger.

"Der Energieträger der Zukunft, das ist der grüne Wasserstoff, er ist das fehlende Puzzlestück in der Energiewende", betonte die FDP-Politikerin. "Nur mit grünem Wasserstoff werden wir unsere Klimaziele erreichen und gleichzeitig wirtschaftliche Kraft behalten." Allerdings müsse man beim Markthochlauf zunächst "weg von der reinen Farbenlehre", forderte die Forschungsministerin. Man müsse "auch andersfarbigen Wasserstoff ermöglichen, um den Hochlauf zu befeuern".

Ziel bleibe aber grüner Wasserstoff, betonten Stark-Watzinger wie auch Bowen. "Wir konzentrieren unsere Bemühungen auf grünen Wasserstoff, und ich bin sehr zuversichtlich, dass das das Ergebnis wird", sagte der australische Minister. Grüner Wasserstoff sei "nicht leicht zu machen", hob er hervor. "Aber wir sind nicht hierher gekommen, um die einfachen Dinge zu machen." Die vier Projekte umfassten sowohl geografisch einen weiten Raum von South Australia bis zum Norden von Queensland als auch ein weites Feld an Technologien. Bruch betonte, man sei in einer Phase, in der sich die Diskussion verändere "von Nachhaltigkeit in der Energieversorgung zu Resilienz in der Energieversorgung". Die Industrieunternehmen seien "mit Feuer und Flamme dabei".

Die deutsch-australischen Wasserstoffprojekte sollen nach Angaben Stark-Watzingers dort ansetzen, "wo es derzeit noch Hemmnisse gibt", bei der technischen Umsetzung und der Demonstration der einzelnen, ineinandergreifenden Teile der Lieferketten. Man habe gemeinsam vier Projekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgewählt: den Aufbau von Herstellungskapazität von grünem Wasserstoff in Australien mit Technologie von Siemens Energy, die Entwicklung grüner Methanolproduktion unter Verwendung von CO2 aus der Luft, die Weiterentwicklung des Wirkungsgrades von Elektrolyseuren sowie den Aufbau eines Exportterminals für grünen Wasserstoff in Australien.

January 27, 2023 03:50 ET (08:50 GMT)

