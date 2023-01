Seit Ende November klettert die Aktie des chinesischen Autobauers BYD. Nach einer kurzen Verschnaufpause letzte Woche geht es nun weiter bergauf. Für neue Impulse haben derweil Gerüchte gesorgt. Demzufolge könnte BYD eine Produktionsstätte von Ford in Deutschland übernehmen. Das steckt dahinter.Ford erwägt den Verkauf seiner Produktionsstätte in Saarlouis an BYD. Wie das Wall Street Journal berichtet, werden Führungskräfte von Ford noch im Januar für Verhandlungen nach China reisen. Das betroffene ...

