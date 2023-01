News von Trading-Treff.de Die Berichtssaison nimmt an Fahrt auf und positive Nachrichten führen förmlich zu explodierenden Kursen bei den Aktien. Die Indizes profitieren davon und streben in Richtung der alten Hochs. Allein Tesla hat auf die Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal und den positiven Ausblick mit einem Kurssprung von über 10 Prozent reagiert. Die Top 4 Aktien im S&P 500 haben am Donnerstag gut 10 bis 11 Prozent zugelegt. Das sorgt für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...