Eine Auswahl der Redaktion von audio-cd.at und boerse-social.com: Heiko Trampler von philoro Edelmetalle: "Ich schlafe einfach gut, wenn ich mein Gold besitze. Unabhängig von Inflation" 15:12 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Herr Heiko Trampler, philoro Edelmetalle GmbH. Thema: Von TINA zu TARA (There are reasonable alternatives): Welche Rolle spielt eigentlich physisches Gold? Der Klassiker unter den Edelmetallen ist ein "Basisinvestment" und gehört als Absicherung in jedes Portfolio, so Heiko Trampler von der philoro Edelmetalle GmbH auf dem Börsentag Dresden. "Die Zeit ist reif, den prozentualen Anteil zu erhöhen. Ich schlafe einfach gut, wenn ich mein Gold besitze. Unabhängig von Inflation." Von Kryptoassets als Goldalternative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...