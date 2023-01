SMA Solar-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 78,20 EUR. Schaltet SMA Solar dadurch in den Hausse-Modus?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund zwei Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Der Hochpunkt liegt bei 80,00 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...