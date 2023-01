In 2022 hat China sehr viel Gold importiertDie Zahlen zeigen es, im Jahr 2022 hat China 524 Tonnen Gold, Wert zirka 33 Milliarden US-Dollar, eingeführt. Dies markiert bei den Schweizer Goldexporten nach China ein Vierjahreshoch. Im Jahr 2021 lag die Importmenge Chinas aus der Schweiz bei 354 Tonnen Gold. Auch beim russischen Gold hat China deutlich mehr zugegriffen als im Vorjahr, nämlich ist hier ein Plus von 67 Prozent zu verzeichnen. Der Goldhunger Chinas, dem größten Goldkonsumenten hat also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...