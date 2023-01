Erst kürzlich hat die Bundesnetzagentur die Höchstwerte für die Ausschreibungsrunden in diesem Jahr bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf 7,37 Cent pro Kilowattstunde angehoben. Damit soll den gestiegenen Kosten Rechnung getragen und eine neuerliche Unterzeichnung vermieden werden. Das geplante Gesamtvolumen der Ausschreibungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in diesem Jahr liegt bei 5850 Megawatt.Die Bundesnetzagentur hat die erste Ausschreibungsrunde für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in diesem Jahr eröffnet. Sie wird das anvisierte Volumen von 1950 Megawatt haben. Der Stichtag für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...