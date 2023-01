Hamburg (ots) -Neun Musik-Acts werden am Freitag, 3. März, im deutschen ESC-Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" im Ersten ins Rennen gehen. Acht von ihnen stehen jetzt fest. Sie wurden von der ESC-Redaktion und einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Expert*innen ausgewählt. Ursprünglich gab es 548 Einreichungen auf eurovision.de oder bei der NDR ESC Redaktion direkt, die den Kriterien entsprechen. Bei TikTok wurden bis zum Ende des Bewerbungszeitraums mehr als 900 Videos unter dem Hashtag UnserLiedFürLiverpool hochgeladen. Einige Musiker*innen haben ihre Beiträge bei beiden Plattformen eingereicht. Über den verbleibenden Platz beim Vorentscheid kann die TikTok-Community vom 27. Januar an, 13.00 Uhr, bis zum 3. Februar um 20.00 Uhr unter tiktok.com/@eurovision_de abstimmen.Das sind die acht ausgewählten Acts für "Unser Lied für Liverpool":Will Church (28) ist Singer/Songwriter aus Berlin. Geboren ist er in Bad Saarow, einer kleinen Gemeinde in Brandenburg. Mit fünf Jahren hörte er in seinem Kinderzimmer Metallica zum Einschlafen. Stilistisch verschlug es ihn später in eine andere Richtung: Will schreibt Pop-Songs nach Vorbildern wie Justin Bieber, Coldplay und Ed Sheeran. 2021 nahm er an der TV-Show "The Voice of Germany" teil und gehörte zu den Kandidat*innen, die in den sogenannten Blind Auditions alle vier Jury-Mitglieder von sich überzeugten. Auf YouTube zählt sein Auftritt dort bis heute 1,9 Millionen Klicks, auch wenn Will nicht gewonnen hat. 2021 holte er bei der Show "Let The Music Play" den ersten Platz. Mit der Power-Ballade "Hold on" sendet er ein Zeichen an alle, die unter dem gesellschaftlichen Erfolgsdruck einzubrechen drohen.Das Duo Frida Gold aus dem Raum Bochum hat zweifelsohne deutsche Popkultur gestaltet und geprägt. Sowohl das Debütalbum "Juwel" als auch das darauffolgende #1-Album "Liebe Ist Meine Religion" erreichten Gold-Status, ebenso die Single "Liebe Ist meine Rebellion". "Wovon sollen wir träumen" erreichte Platin. Sängerin/Songschreiberin Alina wird zur Stimme einer ganzen Generation junger Frauen und all jener Menschen, die sich einfühlsam und nachdenklich durch eine rauhe und bisweilen überfordernde Gesellschaft bewegen. Ihre Songs vereinen aussagekräftige Texte, eingängige Melodien und elektronische Klänge. Ihr Beitrag "Alle Frauen In Mir Sind Müde" ist eine Ballade, die das Frausein und damit verbundene gesellschaftliche Missstände reflektiert.Schon der Bühnenname der 25-jährigen Düsseldorferin Patty Gurdy zeugt von einer tiefen Verbindung zu ihrem Instrument: Hurdy Gurdy ist die englische Übersetzung für das Folk-Instrument Drehleier. Patty Gurdys ausgefallenes Talent kommt in Streichkompositionen zwischen Celtic-Folk und Pop-Gesang zum Ausdruck. Schon mit zehn Jahren debütierte sie als Sängerin einer Rockband. Heute konzentriert sie sich auf ihre Solo-Karriere. Patty Gurdy arbeitete bereits mit Subway To Sally, Feuerschwanz und Sasha, hat bisher drei CDs veröffentlicht und war in der Serie "Carnival Row" zu hören. In der Amazon Prime-Verfilmung weint Schauspieler Orlando Bloom zu einer Tonaufnahme: "I'll Fly For You/Lora Lie Lo" von Patty Gurdy. Mit ihrem Song "Melodies Of Hope" über Zuversicht und Zusammenhalt in schweren Zeiten möchte sie jetzt beim ESC das Publikum berühren.In Vietnam ist TRONG (30) bereits ein Pop-Star. Aufgewachsen ist er im bayerischen Bad Kissingen. Schon als Grundschüler gewann er Tanzwettbewerbe, mit neun wurde er Deutscher Meister im Hip-Hop-Tanz. 2015 meldete sich TRONG nach einer Ausbildung am Music College in Hannover bei "Vietnam Idol" an und gewann die sechste Staffel der Castingshow. Inzwischen haben seine Musikvideos mehr als zwei Millionen Aufrufe und er pendelt zwischen den Nationen. Mit seiner Musik möchte TRONG Menschen über Grenzen hinweg Mut machen: Sein Nu Disco-Song "Dare To Be Different" handelt vom Selbstbewusstsein, zu sich selbst zu stehen. Passend dazu dekonstruieren seine tanzgeladenen Bühnen-Performances Klischees von Geschlecht und Herkunft.Lord Of The Lost ist eine 2009 gegründete, fünfköpfige Band aus Hamburg St. Pauli, bestehend aus Sänger Chris Harms, Gitarrist Pi Stoffers, Bassist Klaas Helmecke, Multi-Instrumentalist Gared Dirge und Schlagzeuger Niklas Kahl. Irgendwo zwischen Rock, Metal, Glam, Wave und Pop angesiedelt, stehen Lord Of The Lost auf vielen deutschen und internationalen Festivals wie dem Wacken Open Air, M'era Luna und dem Summer Breeze Festival. Dazu kommen eigene Touren durch bereits mehr als 30 Länder auf den großen Bühnen der Welt. 2022 waren sie Special Guest der Iron Maiden's "Legacy Of The Beast"-Tour, auf persönliche Einladung der Band selbst. Auch im Sommer 2023 werden Lord Of The Lost erneut mit der britischen Heavy Metal Legende in europäischen Stadien unterwegs sein. Nach dem Erfolg ihres 2021 veröffentlichten Albums "Judas", treten Lord Of The Lost mit dem Titelsong ihres neuen Studioalbums "Blood & Glitter" zum ESC-Vorentscheid an. Dieses schoss Anfang Januar nach nur sechs Tagen Vorverkauf sofort auf Platz 1 der Albumcharts.René Miller (28) kommt aus Stuttgart und lebt in Berlin und London. Der erste Künstler, den er jemals live sah, war Max Mutzke. Dieser löste bei ihm die Faszination für Musik aus - mit elf Jahren lernte er die ersten Instrumente. Durch seine Arbeiten für Zoe Wees, Topic & A7S oder Alok & Steve Aoki entwickelte er sich zum milliardenfach gestreamten Songwriter. 2018 erhielt er den German Songwriting Award. Während der Pandemie beschloss René Miller, seine eigene Gesangskarriere voranzubringen und nahm in London erste Songs auf. Mit "Standing In His Shoes" feierte René Miller im April 2022 sein Debüt bei Warner Music Germany. Sein ESC-Beitrag "Concrete Heart" ist eine Pop-Hymne mit emotionaler Kraft, die von einer toxischen Beziehung erzählt. Inspiriert wird er von internationalen Popgrößen wie Ed Sheeran, Charlie Puth oder LAUV.Die 22-jährige Anica Russo ist Singer/Songwriterin aus Berlin. Als Tochter eines kroatischen Vaters und einer italienischen Mutter fühlt sie sich als Europäerin und will mit ihrer Musik und Message auffallen. Aufgewachsen in einem Dorf nahe Oldenburg in Niedersachsen, spielte sie bereits im Kindesalter die Familien-Orgel und lernte Gitarre. Mit zwölf sang sie ihre Lieder auf der Straße, mit 18 unterschrieb sie einen Major-Deal bei Universal. Inzwischen ohne Label erfolgreich, begeistert Anica Russo mehr als 100.000 Follower auf TikTok. Ihr ESC-Beitrag "Once Upon A Dream" - eine von Kirchenmusik inspirierte Dark-Pop-Ballade - erzählt die inspirierende Geschichte von jemandem, der mit Herausforderungen und Rückschlägen konfrontiert ist, aber dennoch seine Träume weiterverfolgt und stets an sie glaubt. Der Song setzt ein Zeichen für Zielstrebigkeit und Hoffnung im Angesicht von Herausforderungen und Rückschlägen.Lonely Spring, das sind die Zwillingsbrüder Julian und Simon Fuchs (25) sowie Manuel Schrottenbaum (26) und Matthias Angerer (29) aus Passau. Sie machen schon seit ihrer Schulzeit gemeinsam Musik und gründeten 2014 die Band Lonely Spring. Nach ersten selbst organisierten Touren unterschrieben sie 2019 einen Major-Deal bei Sony. Ihren Sound beschreiben sie selbst als eine Mischung aus "Panic! at the Disco-Stadionpop" und "Emo-Musik der 2000er-Jahre". Ihr Debütalbum "Change The Waters" wurde bisher 1,5 Millionen Mal allein auf Spotify gestreamt. Beim ESC wollen sie mit dem Pop-Punk-Song "Misfit" überzeugen. In dem dreht es sich um das Gefühl, ein gesellschaftlicher Außenseiter zu sein und als "anders", vielleicht sogar als "Loser" oder "komisch", betitelt zu werden.Das Erste überträgt die von Barbara Schöneberger moderierte Show "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" am 3. März ab 22.20 Uhr live aus Köln. Die Sendung ist zudem live in ONE, bei eurovision.de und in der ARD-Mediathek zu sehen. In der ARD Mediathek und bei eurovision.de ist zudem bereits ab 21:20 Uhr live aus Köln das Warm-Up zu sehen. Auf der Unterhaltungsplattform TikTok wird der Vorentscheid mit Backstage-Videos begleitet.Im TikTok-Voting stehen sechs Künstler*innen zur Auswahl:- Betül- Leslie Clio- From Fall to Spring- Ikke Hüftgold- JONA- Mitchy Katawazi, André Katawazi, NASHUPDas Ergebnis des Votings verkünden Alina Stiegler und Stefan Spiegel am Sonnabend, 4. Februar, um 18.00 Uhr live in der Sendung "Alles Eurovision" auf eurovision.de. Die Sendung läuft ebenfalls in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) und im TikTok-Livestream.Einer der neun Acts aus der Vorentscheid-Show wird für Deutschland beim Eurovision Song Contest am 13. Mai in Liverpool antreten.Fotos der Musik-Acts finden Sie auf ARD-Foto.de.Für Interviewanfragen an die Künstler*innen wenden Sie sich bitte an die im NDR Auftrag tätige Agentur Kruger Media, Verena Schönhofen, E-Mail: verena.schoenhofen@kruger-media.de, Mobil +491713102502.Mehr Informationen zum ESC gibt es unter eurovision.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationIris BentsMail: i.bents@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5426994