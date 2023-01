DJ RWI: Belebung des Containerumschlags erreicht Europa

BERLIN (Dow Jones)--Die Belebung des Containerumschlags erreicht nach neuen Berechnungen des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Europa. Der Containerumschlag-Index des RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) sei nach der aktuellen Schnellschätzung im Dezember gegenüber dem Vormonat deutlich auf saisonbereinigt 124,3 Punkte von revidierten 121,9 gestiegen, teilte das Institut mit. "Die Erholung nach dem kräftigen Rückgang des globalen Containerumschlags im Oktober hat sich damit verstärkt", hieß es. Sie sei weiterhin von den chinesischen Häfen ausgegangen, habe inzwischen aber auch den Containerumschlag in Europa erfasst.

In China stieg der Containerumschlag laut den Angaben kräftig von 133,3 auf 138,3. Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, stieg im Dezember von 105,6 auf 108,2 Punkte. "Die Erholung des Containerumschlags hat sich zum Jahresende verstärkt", betonte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. "Die Belebung erreicht nun auch die europäischen Häfen, so dass sich die Engpässe bei einigen Vorprodukten weiter verringert haben dürften."

