Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge :https://audio-cd.at/page/podcast/3871/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages; Börsepeople im Podcast S4/17: Roland Neuwirth - In Folge S3/97 geht es um den Geburtstag von Warimpex, Parallelen zwischen Julia Scheib und Frauenthal, Liebesgrüsse aus Moskau in Richtung RBI, gute Zahlen von der dad.at mit Überleitung zu Anlagefehlern wegen der KESt-Ausgestaltung und ein langes Telefonat mit Thomas Niss, das ich in den kommenden Tagen ausrollen werde. Sein Standortfonds Österreich und sein Standortfonds Deutschland haben jeweils in der 3-Jahres-Sicht 14 Prozent Plus. Und voestalpine ist die einzige Aktie, bei der es im Jänner mehr Volumen gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...