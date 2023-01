AlsterResearch veranstaltete einen gut besuchten Roundtable mit Ralf Selke, CFO der MHP Hotel AG, und Maximilian Michaelsen, Senior Associate Corporate Finance (eine Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events). Die Hotelmärkte kehren zur Normalität zurück, und die wöchentlichen Buchungen habe das Niveau von vor Corona erreicht. MHPs Basisprognose von EUR 135 Mio. Umsatz im GJ23 scheint damit gut erreichbar. Der Upside Case von EUR 150 Mio. könnte sogar in Reichweite sein, abhängig von der Entwicklung bei den neu eröffneten Hotels. Unter Berücksichtigung aktueller Einblicke in wesentliche Kostenpositionen ist das Management zuversichtlich, dass die EBITDA-Prognose von EUR 10 Mio. für das GJ23 erreicht werden kann, was den EV/EBITDA-Multiplikator für das GJ23 von 5,6x sehr attraktiv aussehen lässt. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 3,54. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





MHP HOTEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de