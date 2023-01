Audi kombiniert mit dem Activesphere Concept Car ein SUV, ein Coupé und einen Pickup mit Offroad-Ambitionen. Für sein Mixed-Reality-Interface müssen Passagiere Brillen aufsetzen. Audi komplettiert die Concept-Car-Reihe Sphere mit dem "Activesphere". Das Elektroauto erinnert an Spielzeugautos, die sich auf Knopfdruck in andere Fahrzeuge, Helden oder Monster verwandeln. Der Activesphere kommt zunächst als flach gezeichnetes Coupé um die Ecke. Die Geländeambitionen des fünf Meter langen Gefährts sieht man schon an den großen Rädern und dem hohen Sitz des ...

