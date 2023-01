Das Währungspaar EUR/USD zeigt weiterhin Stärke. Nachdem EUR/USD am Vortag bis in den Bereich des 10er-EMA mit dem Vortagestief bei 1,085 USD zurückgekommen war, kann EUR/USD am heutigen Freitag wieder zulegen. Der 10er-EMA bietet sich bereits seit Monaten für Long-Positionen an. An der Strategie hat sich daher bisher nichts geändert. Korrekturen liefen bisher immer wieder im Bereich des 10er-EMA aus und solange EUR/USD über dem 10er-EMA notiert, ...

