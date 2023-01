An der Wiener Börse kündigt sich eine Neu-Aufnahme an: Die heimische Austriacard Holdings verschmilzt mit der griechischen börsenotierten Inform P. Lykos Holdings und will künftig sowohl in Wien als auch in Athen notieren. Ein Prospekt sei in englischer Sprache erstellt und der FMA vorgelegt worden, wie es heißt. Die im Rahmen der grenzüberschreitenden Verschmelzung ausgegebenen neuen Aktien sollen um den 27. März an der Börse Athen und der Wiener Börse notieren. Austriacard Holdings ist international in den Bereichen "Digital Security" unter den Marken Austriacard und TAG Systems und "Information Management" unter der Marke Inform tätig und beschäftigt mehr als 1300 MitarbeierInnen. Im 1. Halbjahr 2022 lag ...

