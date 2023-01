Der Photovoltaik-Hersteller wird seine in den USA gefertigten Solarmodule liefern. Zudem übernimmt Q-Cells die Planung, Beschaffung und den Bau der Photovoltaik-PPA-Projekte von Microsoft.von pv magazine USA Microsoft und Q-Cells haben einen Vertrag über die Realisierung von 2,5 Gigawatt an Photovoltaik-Projekten mit Stromabnahmeverträgen (PPA) geschlossen. In der Partnerschaft wird Q-Cells seine Solarmodule sowie Engineering-, Beschaffungs- und Konstruktionsdienstleistungen (EPC) zur Verfügung stellen, wie die Konzerne in dieser Woche mitteilten. Q-Cells werde mit Microsoft bei der Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...