Wichtige Verbände von Landbesitzern erklären, dass siedie Berufung von Arctic Mineral Resources vor dem Obersten Gerichtshof im Verfahren gegen Nordic Rutile AS (NRU), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nordic Mining ASA (NOM), als dritte Partei unterstützen.

Arnold Rørholt, Rechtsanwalt und Vorsitzender von AMR, begrüßt die Intervention einer drittenPartei zugunsten von AMR:

"Die Intervention wird sicherstellen, dass der Oberste Gerichtshof, im Gegensatz zu den Gerichten der unteren Instanzen, die grundsätzliche Natur des Falles und die ihm zugrunde liegenden verfassungsrechtlichen Fragen würdigt und das Mineraliengesetz im Lichte dieser Fragen auslegt zugunsten von AMR."

"Der westliche Teil der Granat- und Rutilprovinz Engebø enthält etwa die Hälfte der nachgewiesenen Reserven der Engebø-Lagerstätte sowie einen Großteil der abgeleiteten Ressourcen und ermöglicht ein äußerst rentables, über 50 Jahre hinweg vollständig unterirdisch betriebenes Bergbauprojekt, ohne dass Lagerstätten an Land oder im Meer benötigt werden", führt Rørholt fort.

Arctic Mineral Resources (AMR) und die Verbände argumentieren, dass die beiden Mineralienkategorien im Besitz der Landeigentümer bzw. des Staates gleichberechtigt sind. Keine der beiden Kategorien hebt die andere auf oder hat Vorrang vor ihr. NOM/NRU argumentiert, dass die Gewinnungsrechte für Mineralien in staatlichem Besitz die Notwendigkeit beseitigen, Rechte für Mineralien in Grundbesitz in einer bestimmten Lagerstätte zu erwerben. AMR und die Verbände argumentieren, dass die Mineralrechte von AMR an Granat es NRU untersagen, die westliche Hälfte der Granat- und Rutillagerstätte Engebø abzubauen. Das Ministerium für Industrie, Handel und Fischerei bearbeitet derzeit den Antrag von AMR auf Erteilung einer Betriebsgenehmigung für den Teil der Lagerstätte, der AMR gehört.

Mit dem Urteil der unteren Instanz hat AMR einen Teilerfolg errungen; der Granat in der Mineralienprovinz Engebø gehört den Landbesitzern. Das Urteil eröffnete NRU die Möglichkeit, auf dem Pachtgebiet von AMR Erz abzubauen. Sollte AMR den Behörden jedoch nachweisen können, dass der Abbau von Granat auf eigenständiger Basis wirtschaftlich rentabel ist, wäre NRU verpflichtet, AMR für den Wert des Granats abzüglich eines Teils der Betriebskosten zu entschädigen.

AMR hat gegen das Urteil Berufung beim Obersten Gerichtshof eingelegt. Zwei der wichtigsten Grundbesitzerverbände in Norwegen, NORSKOG und der norwegische Waldbesitzerverband ("Norges Skogeierforbund"), haben nun erklärt, dass sie als drittePartei zugunsten von AMR in das Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof eingreifen, da der Ausgang des Berufungsverfahrens für ihre 35 000 Mitglieder wichtig ist. Dies bedeutet, dass sie mit ihren eigenen Anwälten vor dem Obersten Gerichtshof auftreten werden, um gegen die Aufrechterhaltung des Urteils der Vorinstanz zu argumentieren. Die Aufrechterhaltung des Urteils würde eine Konfiszierung oder eine Einschränkung privater Eigentumsrechte bedeuten, die gegen die norwegische Verfassung verstößt und sich sehr negativ auf zahlreiche norwegische Landeigentümer auswirken würde.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230127005123/de/

Contacts:

Arnold Rørholt

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Tel:+47 465 44 691

E-Mail: aro@arcminres.no