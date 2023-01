San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, hat seinen Brand Phishing Report für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Der Bericht hebt die Marken hervor, die von Cyberkriminellen bei ihren Versuchen, persönliche Informationen oder Zahlungsdaten zu stehlen, im letzten Quartal des vergangenen Jahres am häufigsten imitiert wurden.Yahoo war im vierten Quartal 2022 die Marke, die am häufigsten für Phishing-Angriffe missbraucht wurde. In den Phishing-E-Mails wird der Zielperson glaubhaft dargelegt, dass sie ein von Yahoo organisiertes Preisgeld im Wert von Hunderttausenden von Dollar gewonnen habe. Anschließend wird der Empfänger aufgefordert, seine persönlichen Daten und seine Bankverbindung mitzuteilen, damit das vermeintliche Preisgeld überwiesen werden kann.Generell war der Technologiesektor die Branche, die im letzten Quartal 2022 am häufigsten durch Marken-Phishing nachgeahmt wurde, gefolgt vom Logistiksektor und den sozialen Netzwerken.Top 10 der am häufigsten nachgeahmten Marken- Yahoo (20%)- DHL (16%)- Microsoft (11%)- Google (5,8%)- LinkedIn (5,7%)- WeTransfer (5,3%)- Netflix (4,4%)- FedEx (2,5%)- HSBC (2,3%)- WhatsApp (2,2%)Omer Dembinsky, Data Group Manager bei Check Point, über den Brand Phishing Report: "Wir beobachten, dass Hacker versuchen, ihre Ziele mit Preisen und hohen Geldbeträgen zu ködern. Denken Sie daran: Wenn es zu gut aussieht, um wahr zu sein, ist es das fast immer. Sie können sich vor einem Phishing-Angriff schützen, indem Sie nicht auf verdächtige Links oder Anhänge klicken und immer die URL der Seite überprüfen, auf die Sie geleitet werden. Achten Sie auf Rechtschreibfehler und geben Sie keine unnötigen Informationen preis."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5427258