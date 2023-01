Sartorius erwirtschaftet 2022 einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 21 Prozent. Das bereinigte EBITDA steigt um 20 Prozent auf 1,41 Millionen Euro an. Netto verdient Sartorius 655 Millionen Euro (+18 Prozent). 2023 soll es ein Umsatzplus im unteren einstelligen Bereich geben. Bis 2025 will man einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...