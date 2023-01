Egal, wo du hinschaust: KI-Tools wie ChatGPT und Dall-E werden als große Gefahr für die meisten Tech-Produkte gesehen, auch für Social Media. Natürlich ist der Hype aktuell noch groß, schauen wir aber genau hin, sind die Tools gar nicht so gefährlich. Es ist unwahrscheinlich, dass ChatGPT die neue Suche wird. KI wird nicht kreative Berufe komplett ersetzen, sondern sie verändern und als Assistenztool dienen. (Zumindest in absehbarer Zeit.) SEO-Expert:innen können sich mehr auf Strategien konzentrieren, wenn kleinteilige Meta-Tags oder Tag-Seiten von einer KI geschrieben werden. Tech-Journalist Ryan Broderick stellt die These auf: Es könnte verändern, wie Social Media in Zukunft aussehen ...

