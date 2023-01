Mit der Einladung zum Assessment-Center bist du deinem Traumjob schon einmal einen großen Schritt näher gekommen. Was dich bei einem Assessment-Center erwartet und wie du dich darauf vorbereitest, erfährst du in diesem Artikel. Heute setzen fast alle Großunternehmen bei der Personalauswahl auf Assessment-Center, um die potenziellen Angestellten auf Herz und Niere zu prüfen. Assessment-Center sind präzise auf die Stellenanforderungen zugeschnitten. So erhoffen sich Unternehmen, die passenden Kandidat:innen für die zu besetzenden Stellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...