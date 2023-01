Unternehmen beruft überdies Kevin Fox zum neuen Chief Revenue Officer von GPS

Global Processing Services ("GPS"), eine schnell wachsende Technologieplattform für den globalen Zahlungsverkehr der nächsten Generation, meldete heute die Berufung von Jim McCarthy zum Executive Vice President Global Head of Sales and Product -, und Kevin Fox zum neuen Chief Revenue Officer des Unternehmens. Jim McCarthy wird in dieser neu geschaffenen Funktion die weltweiten Handels- und Produktteams von GPS leiten und in enger Zusammenarbeit mit Kevin Fox die Verkäufe beschleunigen.

Als äußerst renommierter Zahlungsverkehrsveteran verfügt Jim McCarthy über mehr als 30 Jahre Erfahrung; 18 Jahre davon bekleidete er bei Visa leitende Positionen in den Bereichen Vertrieb, Risiko und Authentifizierung, Verbraucherkredite, digitale Produkte und Produktinnovation.

Als EVP of Innovation and Strategic Partnerships bei Visa war McCarthy für die Entwicklung des Produkt- und Technologiefahrplans von Visa sowie Innovationsmaßnahmen verantwortlich und leitete die Geschäftsentwicklung für strategische Partnerschaften. Bei Visa war er für die Einführung von 3D Secure und Visa Token Service zuständig, die inzwischen Branchenstandards sind, und trug überdies zur Einführung von Apple Pay bei.

Jim McCarthy war zuletzt President bei dem Zahlungsabwickler i2c Inc. aus den USA, während Kevin Fox dort als Global Head of Sales die Geschäftsentwicklungsinitiativen des Unternehmens leitete und weltweit strategische Allianzen pflegte.

Kevin Fox ist eine erfahrene internationale Führungskraft für Zahlungsverkehr und Technologie mit mehr als 25 Jahren Erfahrung. Während seiner Zeit bei i2c skalierte er weltweit erfolgreich die Vertriebsorganisation des Unternehmens und weitete die Durchdringung des Bankensektors aus, indem er den Umsatzstrom von i2c nach Segmenten und Märkten diversifizierte. Vor i2c war er als EVP bei NovoPayment für die Gestaltung und Umsetzung des auf Banking-as-a-Service (BaaS) basierenden Bereitstellungsmodells des Unternehmens in 11 Märkten verantwortlich.

"Ich freue mich, dass Jim und Kevin sich für den Einstieg bei GPS entschieden haben, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten", sagte Kevin Schultz, Chief Executive Officer, GPS. "Jim berät seit Jahrzehnten disruptive, zukunftsorientierte Fintechs und Banken und bringt bedeutende Innovationen im weltweiten Zahlungsverkehrsökosystem voran. Er ist ideal dafür geeignet, unsere ambitionierten Kunden durch die komplexe Landschaft zu begleiten und ihr Umsatzwachstum zu beschleunigen. Ich freue mich darauf, dass beide ein wichtiger Teil unseres Teams sein werden."

"Die Zahlungsplattform der nächsten Generation von GPS hat einige der spannendsten Fintech-Einhörner in Europa skaliert", so Jim McCarthy, Executive Vice President Global Head of Sales and Product, GPS. "Während bargeldlose Transaktionen laut Prognosen bis 2030 die Marke von 3 Billionen US-Dollar überschreiten sollen und eine weltweit bargeldlose Gesellschaft eine konkrete Perspektive ist, bietet sich GPS, Spezialist für Zahlungen der nächsten Generation, die enorme Chance, einer der weltweit führenden Issuer-Zahlungsverarbeiter zu werden."

Kevin Fox, Chief Revenue Officer, GPS, ergänzte: "GPS entwickelt sich rasch zu einem zentralen Fintech-Unternehmen, das die europäische digitale Wirtschaft prägt. Auch im asiatisch-pazifischen Raum expandieren wir von unseren Zahlungsverkehrszentren in Singapur und Australien aus und verfügen über einen vielfältigen Kundenstamm in der Region. GPS ist ideal aufgestellt, um auch in den USA und Lateinamerika die Revolution mit Blick auf das Bezahlen zu beschleunigen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team hier, um die Möglichkeiten für GPS in diesem Bereich auszuloten."

Über Global Processing Services (GPS)

Global Processing Services (GPS) ist ein vertrauenswürdiger und bewährter Ansprechpartner im Bereich Zahlungsverarbeitung für führende Fintech-Unternehmen von heute, darunter Revolut, Starling Bank, Curve, Zilch, WeLab Bank und Paidy. GPS hat Millionen physische und virtuelle Karten ausgegeben, die in mehr als 48 Ländern im Einsatz sind, und verarbeitet Milliarden von Transaktionen auf seiner cloudbasierten API-First-Plattform. Die äußerst flexible und konfigurierbare Plattform von GPS legt die Kontrolle fest in die Hände global agierender Fintechs, digitaler Banken und Anbieter eingebetteter Finanzlösungen, wodurch diese die Möglichkeit erhalten, den Kartenhaltern umfassende Funktionalitäten bereitzustellen. Das Unternehmen ist ein mehrfach ausgezeichneter Issuer-Zahlungsabwickler, der die nächste Generation der Zahlungssegmente antreibt, darunter Ausgaben-Management, B2B-Zahlungen, Krypto, Kreditvergabe (einschließlich Optionen für Buy Now Pay Later ("BNPL")), digitales Banking, Devisen, Überweisungen, Open Banking und mehr. GPS ist von Mastercard und Visa zur Verarbeitung und Verwaltung aller Kredit-, Debit- und Prepaid-Kartentransaktionen weltweit zertifiziert und unterhält Niederlassungen in London, Newcastle, Singapur, Sydney und Dubai. Die Plattform erfüllt die erforderlichen Voraussetzungen zur Einhaltung der strengen Standards von Tier-1-Banken, arbeitet mit mehr als 95 Issuer-Partnern zusammen und betreibt Programme für einen weltweiten Kundenstamm.

