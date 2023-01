Die deutsche Enerkite will Prototypen selbst entwickelter Flugwindkraftanlagen in Eberswalde bauen. Schwarmfinanzierung und Fördermittel des Landes Brandenburgs stehen zur Verfügung. Das Energie-Startup Enerkite plant den Bau von Prototypen für Flugwindkraftanlagen im brandenburgischen Eberswalde. Es geht dabei laut Unternehmen um die Gewinnung von Windenergie mittels speziellen Kitesegeln in der Höhe. Die neuen Produktionshalle böten die räumlichen Voraussetzungen für die Skalierung der Technologie ...

