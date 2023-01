NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zur Eröffnung um 0,27 Prozent auf 114,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,53 Prozent.

Neue Konjunkturdaten bewegten die Anleihekurse zunächst nicht nennenswert. Zahlen zu den Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte im Dezember fielen wie erwartet aus. Die Einkommen stiegen leicht, während die Konsumausgaben leicht zurückgingen. Die hohe Inflation befindet sich unterdessen weiter auf dem Rückzug: Das von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsmaß PCE gab spürbar nach.

Die rückläufige Inflation ist ein Grund, warum von der Federal Reserve in der kommenden Woche eine abermalige Verringerung des Zinsstraffungstempos erwartet wird. Nach mehreren kräftigen Anhebungen um 0,75 Prozentpunkte im vergangenen Jahr und einem Schritt um 0,5 Punkte im Dezember wird für die nächste Sitzung am Mittwoch mit einer Straffung um 0,25 Punkte gerechnet.

Neben der Inflation haben sich zuletzt auch die Wachstumserwartungen für die USA zurückgebildet. Nicht wenige Volkswirte rechnen im Jahresverlauf sogar mit einer Rezession. Dies dürfte ein weiterer Grund für die verlangsamte Straffung der Fed sein./bgf/jsl/mis