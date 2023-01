München (ots) -Die geplanten Themen:Appell zum WiderstandDer Dokumentarfilm "Sieben Winter in Teheran"KI und die KulturWie verändert ChatGPT die Kunst?William EgglestoneDer Pionier der Farbfotografie stellt in Berlin ausLuanas SchwurFilmepos über eine uralte albanische TraditionModeration: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Klaus Reimann (WDR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5427360