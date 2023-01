Wie berichtet, verschmilzt die heimische Austriacard Holdings mit der griechischen börsenotierten Inform P. Lykos Holdings und will künftig sowohl in Wien als auch in Athen notieren. In Athen gibt es die Aktie bereits, sie ist aber vom Handel ausgesetzt. Wie die Börse Athen (ATHEX) mitteilt, notieren die 16.862.067 Aktien der Austriacard Holdings im Hauptmarkt der ATHEX. Der OASIS-Code lautet "ACAG", die ISIN lautet AT0000A325L0 und der Handelsstartpreis beträgt 13,42 Euro. Bis zum Abschluss der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Übernahme ihrer börsennotierten Tochtergesellschaft Inform sind die Aktien vom Handel ausgesetzt, teilt die ATHEX mit. Am 30. Jänner soll die Zustimmung der Wiener Börse zur Notierung der ...

