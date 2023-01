Erfurt (ots) -Judi und Lilya verbindet eine enge Freundschaft, obwohl sie aus zwei unterschiedlichen Welten kommen, und Keira hat den großen Traum, Cheerleaderin zu werden. Nach einem Jahr Krieg in der Ukraine erzählen Arina, Inna, Luch, Taisiya und Vlad am 23. und 27. Februar in vier Sonderfolgen "Ukraine - mein Land im Krieg" von ihrem Alltag im Krieg. "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr), jeden Sonntag, 20:30 Uhr bei KiKA und jederzeit im KiKA-Player oder auf kika.de."Judi und Lilya: Spielend befreundet in Israel" (SWR) am 5. Februar 2023 um 20:30 UhrJudi und Lilya kommen aus zwei Welten, die in Israel so nahe beieinanderliegen und doch so weit voneinander entfernt sind. Judi ist Muslima und Lilya Jüdin. Die Mädchen besuchen eine der wenigen bilingualen Schulen Israels und gehen in die gleiche Klasse. Sie verstehen sich in jeder Hinsicht ausgezeichnet, denn die beiden sprechen die Muttersprache der jeweils anderen: Arabisch und Hebräisch. Sie lieben Basketball und spielen in derselben Mannschaft. Das letzte Match gegen eine Schule aus Tel Aviv haben sie verloren, jetzt wollen sie alles geben, um zu gewinnen. Verantwortlich zeichnet Claudia Schwab vom SWR."Keira - Cheerleading USA" (hr) am 12. Februar 2023 um 20:30 UhrKeira ist erst zwölf Jahre alt, trainiert aber schon wie ein Profi. Sie träumt von einer Karriere als Cheerleaderin in den USA, und übt jeden Tag anspruchsvolle Sprünge und Figuren. Sie bereitet sich mit ihrer Mannschaft auf einen wichtigen Wettkampf vor, denn noch funktionieren nicht alle Flugfiguren perfekt. Deshalb bekommt sie ein spezielles Einzeltraining. Viel Zeit für andere Dinge bleibt nicht, dabei würde sie gerne mit ihrem Bruder den Garten für Halloween dekorieren. Aber wie soll die Familie das zwischen Arbeit, Schule und Keiras Training noch schaffen? Redaktionelle Verantwortung für die Episode übernimmt Tanja Nadig vom hr."Ukraine - mein Land im Krieg" (Radio Bremen/MDR/hr/KiKA/RBB/SWR) am 23. und 27. Februar 2023 um 20:50 UhrWie geht es den ukrainischen Kindern ein Jahr nach Kriegsausbruch? Wie fühlt sich ein Winter an, wenn im Land fast alles kaputt ist? Wie geht es einem, wenn man seit einem Jahr im Exil leben muss? "Schau in meine Welt!" lässt in der Reihe "Ukraine - mein Land im Krieg" Arina, Inna, Luch, Taisiya und Vlad aus der Ukraine zu Wort kommen und von ihrem Alltag berichten. Redaktionelle Verantwortung für die Doku-Reihe liegt federführend bei Michaela Herold von Radio Bremen.Die Reihe "Schau in meine Welt!" ist eine Einladung von Kindern für Kinder, Lebenswelten kennenzulernen, die ihnen bislang unbekannt waren. Die verschiedenen Dokumentationen zeigen Kinder aus aller Welt, die unterschiedlichste Geschichten erzählen, sie aber durch ihr Kindsein miteinander verbinden.Ausführliche Informationen zu der Doku-Reihe und weiteren kindgerechten Inhalten rund um den Krieg in der Ukraine finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5427384