Das ist ein richtig großes Ding geworden. Vom 8. bis 9. Februar 2023 findet im Scandic Hamburg Emporio der mittlerweile 9. Hamburger Investorentag (HIT) statt - veranstaltet von dem Researchhaus Montega AG und der Privatbank Donner & Reuschel. Zugesagt haben derzeit 43 Unternehmen, die vor vermutlich rund 150 Investoren, Fondsmanagern, Analysten und auch Vertretern der ... The post Hamburger Investorentag (HIT): Aktieninfos aus erster Hand appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...