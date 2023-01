München (ots) -Seit dieser Woche steht fest: Deutschland will der Ukraine Leopard-2-Panzer zur Verfügung stellen. Zudem wird die Bundesregierung anderen Verbündeten genehmigen, ebenfalls diesen Panzertyp zu liefern. Der Verteidigungsminister bezeichnet die Entscheidung als "historisch". Wie wird der Einsatz der Kampfpanzer den Kriegsverlauf beeinflussen? Birgt die Lieferung auch eine Gefahr für die Verbündeten? Die Ukraine fordert bereits weitere Waffen, u.a. Kampfflugzeuge. Wo verlaufen bei der militärischen Unterstützung jetzt die "roten Linien"? Und: Hat Bundeskanzler Olaf Scholz in den vergangenen Wochen international Vertrauen verspielt oder - im Gegenteil - diplomatisches Geschick bewiesen?Zu Gast bei Anne Will:Kevin Kühnert (SPD), GeneralsekretärJanine Wissler (DIE LINKE), ParteivorsitzendeMarina Weisband, deutsch-ukrainische PublizistinCarlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr MünchenGeorg Mascolo, Journalist und Autor für die "Süddeutsche Zeitung"ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5427396