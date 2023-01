Original-Research: va-Q-tec - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu va-Q-tec



Unternehmen: va-Q-tec

ISIN: DE0006636681



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Verkaufen

seit: 27.01.2023

Kursziel: 30,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Angebotsunterlage von EQT vorgelegt - Vorteilhaftigkeit des Angebots durch Vorstand bekräftigt



Der Transaktionsprozess zwischen va-Q-tec und dem schwedischen Private-Equity-Investor EQT verzeichnet zunehmend Fortschritte. Derweil veröffentlichte das Unternehmen am Mittwoch eine Gewinnwarnung, in der die Umsatz- und Ergebniserwartungen für das GJ 2022 reduziert wurden.

Angebotsunterlage von EQT liegt vor: Wie va-Q-tec jüngst mitteilte, ist die offizielle Unterlage zum seit Dezember bekannten Angebot des PE-Investors EQT am Montag dem Unternehmen zugegangen. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 16.02.2023. Dem Angebot liegt eine Mindestannahmequote von 62,5% zugrunde, deren Erfüllung u.E. wahrscheinlich ist: So befürwortete va-Q-tecs Vorstand, der zusammen mit den Gründerfamilien rund 27% der Aktien hält, in einer Stellungnahme die Offerte. Zudem wird den Aktionären mit einem Preis pro Aktie von 26,00 Euro ein Aufschlag von 98% auf den volumengewichteten 3M-Durchschnittskurs in Bezug auf den Ankündigungszeitpunkt geboten, was die Verkaufsbereitschaft vieler Investoren zusätzlich erhöhen dürfte. Bei erfolgreicher Umsetzung avisiert EQT ein Delisting von va-Q-tec. Neben der finanziellen Angemessenheit des Angebots, die laut Unternehmensaussagen durch eine Fairness Opinion bestätigt wurde, ist u.E. vor allem die strategische Rationale der Übernahme überzeugend. Demnach plant EQT, va-Q-tecs Geschäftsaktivitäten mit dem bereits in Eigenbesitz befindlichen Branchenplayer Envirotainer zu bündeln, der ebenfalls temperaturkontrollierte Transportlösungen anbietet.

Gewinnwarnung offenbart anspruchsvolles Geschäftsumfeld: Daneben hat VQT am Mittwoch über die Verfehlung der Umsatz- und EBITDA-Guidance im abgelaufenen GJ informiert. Demnach wurde der ursprünglich avisierte Erlöskorridor von 115 bis 122 Mio. Euro leicht unterschritten, während die Profitabilität (EBITDA-Marge) nicht wie erwartet ggü. dem Vorjahr gesteigert werden konnte. Umsatzseitig dürfte eine schwächer als erwartete Q4-Entwicklung in den Segmenten Systeme und Produkte die Hauptursache sein. Mit Blick auf die Bottom-Line führten die anhaltend hohen Transport- und Energiekosten zu einer stärkeren Belastung, die aufgrund des abgeschwächten Operating Leverages zusätzlich negativ auf die Profitabilität wirkten. In unserem Modell hatten wir bisher mit 115,0 Mio. Euro eine Erfüllung der Umsatz-Guidance an der Unterkante abgebildet. Aufgrund der schwächeren Top-Line-Entwicklung reduzieren wir unsere Prognose leicht und gehen nun von einem Zuwachs von 9,5% yoy auf 114,0 Mio. Euro aus. Eine Verfehlung des EBITDA-Ziels hatten wir wohlgemerkt bereits nach Vorlage der 9M-Zahlen angenommen, sodass wir unsere Schätzungen dahingehend unverändert lassen.

Fazit: Die offizielle Vorlage des EQT-Angebots markiert den nächsten Schritt in der beabsichtigten Übernahme. In Anbetracht des aktuellen operativen Gegenwinds und der ausdrücklichen Unterstützung der Großaktionäre raten wir trotz eines bewertungstechnischen Upsides von 21% weiterhin zum Verkauf der Aktie.







