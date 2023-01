London (ots/PRNewswire) -Climate Connect Digital (CCD), (https://climateconnect.digital/) ein führender Anbieter von Klimatechnologie-Lösungen, hat heute sein Inventar von Treibhausgasen (greenhouse gases, GHG) für das Geschäftsjahr 2021-22 (April 2021 bis März 2022) veröffentlicht und die Umsetzung von Maßnahmen angekündigt, um Emissionen auszugleichen. Der GHG-Inventarbericht (https://climateconnect.digital/news_and_insights/carbon-neutral-a-report-on-our-ghg-footprint-and-disclosure-of-offsetting/) umfasst die Emissionen aller Mitarbeiter, Praktikanten und Berater des Unternehmens aus globalen Geschäftsaktivitäten, u. a. im Vereinigten Königreich, in Spanien, Malaysia und Indien.Gemäß dem GHG-Protokoll kann CCD nur für Scope-2- und Scope-3-Emissionen berücksichtigt werden. Die Scope-2-Emissionen des Unternehmens von eingekauftem Strom an seinen geleasten Bürostandorten wurden auf etwas mehr als 1 Tonne CO2-Äquivalent geschätzt. Die Scope-3-Emissionen, die Aktivitäten wie Geschäftsreisen, Nutzung des Kundendomain-Cloud-Servers, Verluste bei Übertragung und Verteilung sowie Arbeit im Homeoffice umfassen, wurden auf 141.179 tCO2e berechnet. Es sei darauf hingewiesen, dass Emissionen durch die Arbeit im Homeoffice einen erheblichen Anteil an den Scope-3-Emissionen ausmachen.Um diese Emissionen auszugleichen, hat CCD hochwertige Offset-Zertifikate mit einer Mischung aus erneuerbaren (VCU-1946 (https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1946)) und naturbasierten Projekten (VCU-1477 (https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1477)) erworben, die bei Verra (https://verra.org/) registriert sind. CCD ist sich bewusst, dass Offset-Zertifikate keine langfristige Lösung darstellen, sondern ein wirksamer, kurzfristiger Schritt auf dem Weg zu globalen Emissionsminderungszielen sind. Das Unternehmen engagiert sich dafür, neue Methoden zur Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks zu entdecken und sich nach besten Kräften zu bemühen, diese schnell umzusetzen.Der Bericht über die Emissionsbewertung und Offenlegung von Offset-Zertifikaten wurde in Übereinstimmung mit dem GHG-Protokoll, der Methodik des Corporate Accounting and Reporting Standard und dem GHG-Programm von Indien erstellt. Die Emissionsdaten wurden von den externen Prüfern TUV India Pvt. verifiziert. Ltd (der TUV-Bericht ist hier verfügbar). (https://drive.google.com/file/d/10C2oC1t6q2Q1Go9L5hhKgpRq2_DVShfS/view?usp=sharing)Nitin Tanwar (https://www.linkedin.com/in/nitintanwar/), der Gründer und Chief Ecosystem Officer des Unternehmens, kommentierte die Entwicklung in London mit den Worten: "Kohlenstoffbuchhaltung ist der erste Schritt auf dem Weg zu netto null Emissionen. Die von der Pandemie veranlasste im Homeoffice hat unseren Scope-3-Emissionsmix erheblich verändert. Als Anbieter von Netto-Null-Dienstleistungen weltweit verstehen wir die Komplexität des CO2-Datenmanagements und messen der Datenintegrität höchste Bedeutung bei. Daher haben wir uns dazu entschieden, unsere Emissionen über einen etablierten externen Prüfer zu verifizieren, obwohl wir dazu nicht verpflichtet sind."Lesen Sie den vollständigen Bericht hier. (https://drive.google.com/file/d/1PyAvpPcSUn-OW3RBZbUAE4DLb_eJa1YF/view?usp=sharing)Informationen zu Climate Connect DigitalCCD verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit CO2-Beratungsdiensten und Softwarelösungen für die Bereiche Klima und saubere Energie. Das Unternehmen hat seinen Sitz in London und unterhält große Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in Indien. Es verfügt über ein vielfältiges Team, das weltweit aus der Ferne arbeitet, und mehr als 50 % der Mitarbeiter sind in den Bereichen Technologie und Datenwissenschaft tätig. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um robuste Netto-Null-Lösungen für Probleme durch den Klimawandel zu entwickeln. CCD hat Regierungen, große Organisationen, CO2-Projektentwickler und unabhängige Unternehmen dabei unterstützt, bessere Entscheidungen mit ihren CO2-Portfolios zu treffen.Wir bei CCD sind überzeugt, dass der Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft für die Gesundheit des Planeten und den langfristigen Erfolg der Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Wir sind bestrebt, unseren Kunden dabei zu helfen, auf ihrem Netto-Null-Weg erfolgreich zu sein und eine nachhaltigere Zukunft für alle aufzubauen.Sie können uns erreichen unter contact@climateconnect.digital Tel.: +44 7932730229Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1990454/Climate_Connect_Digital_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/climate-connect-digital-erreicht-co-neutralitat-fur-das-geschaftsjahr-2021-2022-301732452.htmlOriginal-Content von: Climate Connect Digital (CCD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166881/5427412