Fünf bärenstarke Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3Hyl5xs Das Five Lions Zertifikat liefert das Rezept für eine langfristige, überdurchschnittliche Performance. Die Earnings Season ist immer wieder für Kurs-Überraschungen gut - sowohl nach oben als auch nach unten. Während der Tesla-Aktie in dieser Woche ein kleiner Befreiungsschlag glückte, wurde Chip-Gigant Intel abgestraft. Wer als Anleger hier richtig positioniert ist, kann gute Rendite einfahren. Marktexperte Marc Wilhelms von PP Asset Management - der mit seiner Strategie unter anderem auch das Five Lions Zertifikat verwaltet - erklärt im Interview seine Strategie für die Berichtssaison und stellt drei Aktien vor, bei denen Anleger jetzt noch gute Chancen auf einen lukrativen Trade haben. Warum er rund um die Zahlen lieber mit Optionen als mit Aktien handelt, und welchem US-Großkonzern er eine positive Überraschung zutraut: Jetzt einschalten!